Bide Primitiboa Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira
Rúa da Feira, 2
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San Mateo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
260
Rúa da Feira, 2
O Cádavo Baleira
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Carmen
Oharrak: Herriaren sarreran dago, elizaren ondoan eta era guztietako zerbitzuetatik hurbil: supermerkatua, farmazia, medikua, jatetxeak eta tabernak.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 8
Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira
km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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