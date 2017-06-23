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Bide Primitiboa Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira

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San Mateo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
26
0
Albergue san mateo

Rúa da Feira, 2
O Cádavo Baleira

616 529 514, 982 354 009

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Carmen

Oharrak: Herriaren sarreran dago, elizaren ondoan eta era guztietako zerbitzuetatik hurbil: supermerkatua, farmazia, medikua, jatetxeak eta tabernak.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira

km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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