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Camí Primitiu Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira

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Alberg Sant Mateu

Disponible sense connexió
26
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Albergue san mateo

Rúa fa Feira, 2
O Cádavo Baleira

616 529 514, 982 354 009

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Carmen

Observacions: Situat en plena entrada al poble, al costat de l'església i pròxim a tota mena de serveis: supermercat, farmàcia, metge, restaurants i cafès- bars.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira

km 23,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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