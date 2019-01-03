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Albergue Residencia Xuvenil de Castro
Castro, s/n
Castro (Concello de Grandas de Salime)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Patricia Jiménez Orduna
Observacións: Teñen un bar/tenda con servizo de comidas preparadas listas para quentar e consumir. Hai bebidas, conservas, e comidas caseiras preparadas. Xunto ao albergue tamén teñen unha área para acampar por 3 euros persoa/noite cun baño na zona exterior e dan a posibilidade de alugar tendas de campaña. No bar teñen unha pequena biblioteca, xogos de mesa, TV e conexión WiFi. Admítense animais (con certas condicións).
Camiño Primitivo
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
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