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Camiño Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

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Albergue Residencia Xuvenil de Castro

Dispoñible sen conexión
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Albergue juvenil de castro

Castro, s/n
Castro (Concello de Grandas de Salime)

628247048

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Patricia Jiménez Orduna

Observacións: Teñen un bar/tenda con servizo de comidas preparadas listas para quentar e consumir. Hai bebidas, conservas, e comidas caseiras preparadas. Xunto ao albergue tamén teñen unha área para acampar por 3 euros persoa/noite cun baño na zona exterior e dan a posibilidade de alugar tendas de campaña. No bar teñen unha pequena biblioteca, xogos de mesa, TV e conexión WiFi. Admítense animais (con certas condicións).

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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