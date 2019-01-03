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Camino Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

Albergue Residencia Juvenil de Castro

Disponible sin conexión
132
63
Albergue juvenil de castro

Castro, s/n
Castro (Concejo de Grandas de Salime)

628247048

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Patricia Jiménez Orduna

Observaciones: Tienen un bar/tienda con servicio de comidas preparadas listas para calentar y consumir. Hay bebidas, conservas, y comidas caseras preparadas. Junto al albergue también tienen un área para acampar por 3 euros persona/noche con un baño en la zona exterior y dan la posibilidad de alquilar tiendas de campaña. En el bar tienen una pequeña biblioteca, juegos de mesa, TV y conexión WiFi. Se admiten animales (con ciertas condiciones).

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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