Albergue Residencia Juvenil de Castro
Castro, s/n
Castro (Concejo de Grandas de Salime)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue: Patricia Jiménez Orduna
Observaciones: Tienen un bar/tienda con servicio de comidas preparadas listas para calentar y consumir. Hay bebidas, conservas, y comidas caseras preparadas. Junto al albergue también tienen un área para acampar por 3 euros persona/noche con un baño en la zona exterior y dan la posibilidad de alquilar tiendas de campaña. En el bar tienen una pequeña biblioteca, juegos de mesa, TV y conexión WiFi. Se admiten animales (con ciertas condiciones).
Camino Primitivo
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
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