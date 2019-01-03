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Camí Primitiu Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

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Albergui Residència Juvenil de Castro

Disponible sense connexió
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Albergue juvenil de castro

Castro, s/n
Castro (Consell de Grandas de Salime)

628247048

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Patricia Jiménez Orduna

Observacions: Tenen un bar/tendeixi amb servei de menjars preparats llestos per a escalfar i consumir. Hi ha begudes, conserves, i menjars casolans preparats. Al costat de l'alberg també tenen una àrea per a acampar per 3 euros persona/nit amb un bany en la zona exterior i donen la possibilitat de llogar tendes de campanya. En el bar tenen una petita biblioteca, jocs de taula, TV i connexió Wifi. S'admeten animals (amb unes certes condicions).

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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