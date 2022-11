Albergui Residència Juvenil de Castro

Castro, s/n

Castro (Concejo de Grandas de Salime) 985 92 41 97 www.alberguedecastro.com, www.facebook.com/alberguedecastro

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sandra, Juan i Natalia

Observacions: Sandra i Juan ho gestionen des de juny de 2010 (Natalia es va incorporar en 2014). Tenen un bar/tendeixi amb servei de menjars preparats llistes per escalfar i consumir. Hi ha begudes, conserves, i menjars casolans preparats. Al costat de l'alberg també tenen un àrea per acampar per 3 euros persona/nit amb un bany a la zona exterior i donen la possibilitat de llogar tendes de campanya. En el bar tenen una petita biblioteca, jocs de taula, TV i connexió WiFi. S'admeten animals (amb certes condicions).