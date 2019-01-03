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Albergui Residència Juvenil de Castro
Castro, s/n
Castro (Consell de Grandas de Salime)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Patricia Jiménez Orduna
Observacions: Tenen un bar/tendeixi amb servei de menjars preparats llestos per a escalfar i consumir. Hi ha begudes, conserves, i menjars casolans preparats. Al costat de l'alberg també tenen una àrea per a acampar per 3 euros persona/nit amb un bany en la zona exterior i donen la possibilitat de llogar tendes de campanya. En el bar tenen una petita biblioteca, jocs de taula, TV i connexió Wifi. S'admeten animals (amb unes certes condicions).
Camí Primitiu
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
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