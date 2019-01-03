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Castroko Gazte Egoitzako aterpetxea
Castro, z/g
Castro (Grandas de Salimeko Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Patricia Jiménez Orduna
Oharrak: Taberna/denda bat dute, janaria berotu eta kontsumitzeko prest. Edariak, kontserbak eta etxean prestatutako janariak daude. Aterpetxearen ondoan, kanpatzeko eremu bat ere badute: 3 euro pertsonako eta gau bakoitzeko, kanpoko aldean bainugela batekin, eta kanpadendak alokatzeko aukera ematen dute. Tabernan liburutegi txiki bat, mahai-jokoak, telebista eta WiFi konexioa dituzte. Animaliak onartzen dira (zenbait baldintzarekin).
Bide Primitiboa
Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak