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Camiño Primitivo Etapa da Fonsagrada (Padrón) a Ou Cádavo Baleira

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Albergue Porta Santa

Dispoñible sen conexión
74
0
Albergue porta santa

Avenida Doutor Escobar, 9
Ou Cádavo

679 828 540

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Emerita

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa da Fonsagrada (Padrón) a Ou Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa da Fonsagrada (Padrón) a Ou Cádavo Baleira

km 23,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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