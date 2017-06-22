Bide Primitiboa Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira
Doctor Escobar etorbidea, 9
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Porta Santa aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
740
Doctor Escobar etorbidea, 9
O Cádavo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Emerita
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 8
Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira
km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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