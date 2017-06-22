Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Primitiboa Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Porta Santa aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
74
0
Albergue porta santa

Doctor Escobar etorbidea, 9
O Cádavo

679 828 540

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Emerita

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira

km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi