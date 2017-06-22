Camí Primitiu Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira
Avinguda Doctor Escobar, 9
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Alberg Porta Santa
Disponible sense connexió
750
Avinguda Doctor Escobar, 9
O Cádavo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Emerita
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 8
Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira
km 23,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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