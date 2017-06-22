Camino Primitivo Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira
Avenida Doctor Escobar, 9
Albergue Porta Santa
Disponible sin conexión
10022
Avenida Doctor Escobar, 9
O Cádavo
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Emerita
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 8
Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira
km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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