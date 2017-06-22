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Camino Primitivo Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira

Albergue Porta Santa

Disponible sin conexión
100
22
Albergue porta santa

Avenida Doctor Escobar, 9
O Cádavo

679 828 540

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Emerita

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira

km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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