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Camiño Primitivo Etapa da Mesa a Grandas de Salime

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Albergue Porta de Grandas

Dispoñible sen conexión
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Albergue Porta de Grandas

Avda dos Tilos, 3
Grande de Salime

608782603

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Maria José Gontad

Observacións: Resto do ano grupos con reserva

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa da Mesa a Grandas de Salime Etapa 6

Etapa da Mesa a Grandas de Salime

km 16,8
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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