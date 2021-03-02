Camiño Primitivo Etapa da Mesa a Grandas de Salime
Avda dos Tilos, 3
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Albergue Porta de Grandas
Dispoñible sen conexión
250
Avda dos Tilos, 3
Grande de Salime
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Maria José Gontad
Observacións: Resto do ano grupos con reserva
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 6
Etapa da Mesa a Grandas de Salime
km 16,8
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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