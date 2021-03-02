Bide Primitiboa La Mesa a Grandas de Salime etapa
Ezkien etorbidea, 3
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Granden porta aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
250
Ezkien etorbidea, 3
Salimeko Handia
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Jose Gontad
Oharrak: Urteko gainerako egunetan erreserba duten taldeak
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 6
La Mesa a Grandas de Salime etapa
km 16,8
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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