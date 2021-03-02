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Bide Primitiboa La Mesa a Grandas de Salime etapa

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Granden porta aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
25
0
Granden porta aterpetxea

Ezkien etorbidea, 3
Salimeko Handia

608782603

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Jose Gontad

Oharrak: Urteko gainerako egunetan erreserba duten taldeak

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
La Mesa a Grandas de Salime etapa Etapa 6

La Mesa a Grandas de Salime etapa

km 16,8
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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