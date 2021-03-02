Camino Primitivo Etapa de La Mesa a Grandas de Salime
Avda de los Tilos, 3
Albergue Porta de Grandas
Disponible sin conexión
5510
Avda de los Tilos, 3
Grande de Salime
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Maria José Gontad
Observaciones: Resto del año grupos con reserva
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 6
Etapa de La Mesa a Grandas de Salime
km 16,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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