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Camino Primitivo Etapa de La Mesa a Grandas de Salime

Albergue Porta de Grandas

Disponible sin conexión
55
10
Albergue Porta de Grandas

Avda de los Tilos, 3
Grande de Salime

608782603

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Maria José Gontad

Observaciones: Resto del año grupos con reserva

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de La Mesa a Grandas de Salime Etapa 6

Etapa de La Mesa a Grandas de Salime

km 16,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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