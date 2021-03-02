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Camí Primitiu Etapa de la Mesa a Grandas de Salime

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Alberg Porta de Grandas

Disponible sense connexió
26
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Alberg Porta de Grandas

Avda dels Til·lers, 3
Gran de Salime

608782603

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maria José Gontad

Observacions: Resta de l'any grups amb reserva

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de la Mesa a Grandas de Salime Etapa 6

Etapa de la Mesa a Grandas de Salime

km 16,8
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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