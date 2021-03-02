Camí Primitiu Etapa de la Mesa a Grandas de Salime
Avda dels Til·lers, 3
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Alberg Porta de Grandas
Disponible sense connexió
260
Avda dels Til·lers, 3
Gran de Salime
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maria José Gontad
Observacions: Resta de l'any grups amb reserva
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 6
Etapa de la Mesa a Grandas de Salime
km 16,8
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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