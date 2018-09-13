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Camiño Primitivo Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

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Albergue Ponche Ferreira

Dispoñible sen conexión
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Albergue ponte ferreira

Ou Carballal, 2 (Ferreira), uns 300 metros pasado a ponte romana
Ferreira

676 582 840

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Pomba, Juanma e Isabel

Observacións: O albergue está situado entre San Román dá Retorta e As Seixas, a uns 29 quilómetros de Lugo (un quilómetro menos se se toma a variante da calzada romana á saída de San Román), xusto pasado Ferreira.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

km 27,7
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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