Camiño Primitivo Etapa de San Romao dá Retorta a Melide
Ou Carballal, 2 (Ferreira), uns 300 metros pasado a ponte romana
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Albergue Ponche Ferreira
Dispoñible sen conexión
560
Ou Carballal, 2 (Ferreira), uns 300 metros pasado a ponte romana
Ferreira
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Pomba, Juanma e Isabel
Observacións: O albergue está situado entre San Román dá Retorta e As Seixas, a uns 29 quilómetros de Lugo (un quilómetro menos se se toma a variante da calzada romana á saída de San Román), xusto pasado Ferreira.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide
km 27,7
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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