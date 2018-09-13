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Bide Primitiboa San Romao da Retortatik Meliderako etapa

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Ponte Ferreira aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
56
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Albergue ponte ferreira

O Carballal, 2 (Ferreira), erromatar zubia igaro aurreko 300 metroak
Ferreira

676 582 840

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Paloma, Juanma eta Isabel

Oharrak: Aterpetxea San Romanda Reterraren eta As Seixasen artean dago, Lugotik 29 bat kilometrora (kilometro bat gutxiago Erromako galtzadako saihesbidea hartzen bada San Romanen irteeran), Ferreira igaro ondoren.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
San Romao da Retortatik Meliderako etapa Etapa 11

San Romao da Retortatik Meliderako etapa

km 27,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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