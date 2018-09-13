Bide Primitiboa San Romao da Retortatik Meliderako etapa
O Carballal, 2 (Ferreira), erromatar zubia igaro aurreko 300 metroak
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Ponte Ferreira aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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O Carballal, 2 (Ferreira), erromatar zubia igaro aurreko 300 metroak
Ferreira
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Paloma, Juanma eta Isabel
Oharrak: Aterpetxea San Romanda Reterraren eta As Seixasen artean dago, Lugotik 29 bat kilometrora (kilometro bat gutxiago Erromako galtzadako saihesbidea hartzen bada San Romanen irteeran), Ferreira igaro ondoren.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 11
San Romao da Retortatik Meliderako etapa
km 27,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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