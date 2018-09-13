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Camí Primitiu Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

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Alberg Posa't Ferreira

Disponible sense connexió
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Albergue ponte ferreira

O Carballal, 2 (Ferreira), uns 300 metres passat el pont romà
Ferreira

676 582 840

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paloma, Juanma i Isabel

Observacions: L'alberg està situat entre Sant Román dona Retorta i As Seixas, a uns 29 quilòmetres de Lugo (un quilòmetre menys si es pren la variant de la calçada romana a la sortida de Sant Román), just passat Ferreira.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

km 27,7
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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