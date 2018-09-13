Camí Primitiu Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
O Carballal, 2 (Ferreira), uns 300 metres passat el pont romà
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Alberg Posa't Ferreira
Disponible sense connexió
560
O Carballal, 2 (Ferreira), uns 300 metres passat el pont romà
Ferreira
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paloma, Juanma i Isabel
Observacions: L'alberg està situat entre Sant Román dona Retorta i As Seixas, a uns 29 quilòmetres de Lugo (un quilòmetre menys si es pren la variant de la calçada romana a la sortida de Sant Román), just passat Ferreira.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
km 27,7
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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