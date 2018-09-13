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Camino Primitivo Etapa de San Romao da Retorta a Melide

Albergue Ponte Ferreira

Disponible sin conexión
68
54
Albergue ponte ferreira

O Carballal, 2 (Ferreira), unos 300 metros pasado el puente romano
Ferreira

676 582 840

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Paloma, Juanma e Isabel

Observaciones: El albergue está situado entre San Román da Retorta y As Seixas, a unos 29 kilómetros de Lugo (un kilómetro menos si se toma la variante de la calzada romana a la salida de San Román), justo pasado Ferreira.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Romao da Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao da Retorta a Melide

km 27,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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