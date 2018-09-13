Albergue Ponte Ferreira

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Paloma, Juanma e Isabel

Observaciones: El albergue está situado entre San Román da Retorta y As Seixas, a unos 29 kilómetros de Lugo (un kilómetro menos si se toma la variante de la calzada romana a la salida de San Román), justo pasado Ferreira.