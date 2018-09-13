Camino Primitivo Etapa de San Romao da Retorta a Melide
O Carballal, 2 (Ferreira), unos 300 metros pasado el puente romano
Albergue Ponte Ferreira
Disponible sin conexión
6854
O Carballal, 2 (Ferreira), unos 300 metros pasado el puente romano
Ferreira
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Paloma, Juanma e Isabel
Observaciones: El albergue está situado entre San Román da Retorta y As Seixas, a unos 29 kilómetros de Lugo (un kilómetro menos si se toma la variante de la calzada romana a la salida de San Román), justo pasado Ferreira.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao da Retorta a Melide
km 27,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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