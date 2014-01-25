Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Santander a Queveda

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Piedade

Dispoñible sen conexión
402
0
Albergue Piedade

Barrio San Juan, 23
Boo de Piélagos (Cantabria)

680 62 00 73, 942 58 61 15

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Piedade Coz San Sebastián

Observacións: En 2023 dispoñen de restaurante

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Tempo 10H 25’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Piedade

Ver todo

Envía túas fotografías!