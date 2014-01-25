Camiño do Norte Etapa de Santander a Queveda
Barrio San Juan, 23
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Albergue Piedade
Dispoñible sen conexión
4020
Barrio San Juan, 23
Boo de Piélagos (Cantabria)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Piedade Coz San Sebastián
Observacións: En 2023 dispoñen de restaurante
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 14
Etapa de Santander a Queveda
km 41,4
Tempo 10H 25’
Dificultade media
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