Iparraldeko Bidea Etapa, Santanderretik Quevedara
San Juan auzoa, 23
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Piedad aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4020
San Juan auzoa, 23
Boo de Piélagos (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Piedad Coz Donostia
Oharrak: 2023an jatetxea dute
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 14
Etapa, Santanderretik Quevedara
km 41,4
Denbora 10H 25’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak