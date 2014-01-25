Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Etapa, Santanderretik Quevedara

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Piedad aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
402
0
Piedad aterpetxea

San Juan auzoa, 23
Boo de Piélagos (Kantabria)

680 62 00 73 942 58 61 15

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Piedad Coz Donostia

Oharrak: 2023an jatetxea dute

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Etapa, Santanderretik Quevedara Etapa 14

Etapa, Santanderretik Quevedara

km 41,4
Denbora 10H 25’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi