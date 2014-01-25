Camino del Norte Etapa de Santander a Queveda
Barrio San Juan, 23
Albergue Piedad
Disponible sin conexión
430167
Barrio San Juan, 23
Boo de Piélagos (Cantabria)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Piedad Coz San Sebastián
Observaciones: En 2023 disponen de bar-restaurante
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 14
Etapa de Santander a Queveda
km 41,4
Tiempo 10H 25’
Dificultad Media
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