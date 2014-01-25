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Camino del Norte Etapa de Santander a Queveda

Albergue Piedad

Disponible sin conexión
430
167
Albergue Piedad

Barrio San Juan, 23
Boo de Piélagos (Cantabria)

680 62 00 73, 942 58 61 15

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Piedad Coz San Sebastián

Observaciones: En 2023 disponen de bar-restaurante

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Tiempo 10H 25’
Dificultad Media
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