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Selecciona una etapa Etapa 1: Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia Etapa 2: Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz Etapa 3: Etapa de Zarautz a Deba Etapa 4: Etapa de Deba a Markina-Xemein Etapa 5: Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 6: Etapa de Gernika a Lezama Etapa 7: Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 8: Etapa de Bilbao a Portugalete Etapa 9: Etapa de Portugalete a Pobeña Etapa 10: Etapa de Pobeña a Castro Urdiales Etapa 11: Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 12: Etapa de Laredo a Güemes Etapa 13: Etapa de Güemes a Santander Etapa 14: Etapa de Santander a Queveda Etapa 15: Etapa de Queveda a Comillas Etapa 16: Etapa de Comillas a Unquera Etapa 17: Etapa de Unquera a Llanes Etapa 18: Etapa de Llanes a San Esteban de Leces Etapa 19: Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 20: Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo Etapa 21: Etapa de Gijón a Avilés Etapa 22: Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 23: Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo Etapa 24: Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 25: Etapa de Luarca a La Caridad Etapa 26: Etapa de La Caridad a Ribadeo Etapa 27: Etapa de Ribadeo a Lourenzá Etapa 28: Etapa de Lourenzá a Abadín Etapa 29: Etapa de Abadín a Vilalba Etapa 30: Etapa de Vilalba a Baamonde Etapa 31: Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 32: Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa