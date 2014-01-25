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Camí del Nord Etapa de Santander a Queveda

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Albergui Pietat

Disponible sense connexió
402
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Albergui Pietat

Barri Sant Joan, 23
Boo de Piélagos (Cantàbria)

680 62 00 73, 942 58 61 15

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pietat Coça Sant Sebastià

Observacions: En 2023 disposen de restaurant

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Temps 10H 25’
Dificultat mitjana
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