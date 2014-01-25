Camí del Nord Etapa de Santander a Queveda
Barri Sant Joan, 23
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Albergui Pietat
Disponible sense connexió
4020
Barri Sant Joan, 23
Boo de Piélagos (Cantàbria)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pietat Coça Sant Sebastià
Observacions: En 2023 disposen de restaurant
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 14
Etapa de Santander a Queveda
km 41,4
Temps 10H 25’
Dificultat mitjana
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