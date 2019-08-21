Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño
C/ Pallanes 11, San Bartolomé
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Albergue Pallanes
Dispoñible sen conexión
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C/ Pallanes 11, San Bartolomé
Tui
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Telmo González Domínguez
Observacións: Dispón dun amplo xardín de máis de 4000m2. A 3 minutos camiñando atópase un supermercado e un bar e a 10 minutos o centro histórico de Tui.
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui ao Porriño
km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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