Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño
C/ Pallanes 11, Sant Bartolomé
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Alberg Pallanes
Disponible sense connexió
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C/ Pallanes 11, Sant Bartolomé
Tui
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Telmo González Domínguez
Observacions: Disposa d'un ampli jardí de més de 4000m2. A 3 minuts caminant es troba un supermercat i un bar i a 10 minuts el casc històric de Tui.
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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