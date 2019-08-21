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Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño

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Alberg Pallanes

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Pallanes

C/ Pallanes 11, Sant Bartolomé
Tui

986 682 446 / 679 774 753

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg:

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Telmo González Domínguez

Observacions: Disposa d'un ampli jardí de més de 4000m2. A 3 minuts caminant es troba un supermercat i un bar i a 10 minuts el casc històric de Tui.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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