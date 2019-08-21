Albergue Pallanes

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Telmo González Domínguez

Observaciones: Dispone de un amplio jardín de más de 4000m2. A 3 minutos caminando se encuentra un supermercado y un bar y a 10 minutos el casco histórico de Tui.