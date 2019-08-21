Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño
C/ Pallanes 11, San Bartolomé
Albergue Pallanes
Disponible sin conexión
436
C/ Pallanes 11, San Bartolomé
Tui
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Telmo González Domínguez
Observaciones: Dispone de un amplio jardín de más de 4000m2. A 3 minutos caminando se encuentra un supermercado y un bar y a 10 minutos el casco histórico de Tui.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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