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Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño

Albergue Pallanes

Disponible sin conexión
43
6
Pallanes

C/ Pallanes 11, San Bartolomé
Tui

986 682 446 / 679 774 753

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Telmo González Domínguez

Observaciones: Dispone de un amplio jardín de más de 4000m2. A 3 minutos caminando se encuentra un supermercado y un bar y a 10 minutos el casco histórico de Tui.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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