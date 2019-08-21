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Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora

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Pallanes aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Pallanes

Pallanes kalea 11, San Bartolome
Tui

986 682 446 / 679 774 753

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Telmo González Domínguez

Oharrak: 4000 m2 baino gehiagoko lorategia du. 3 minutura oinez supermerkatu bat eta taberna bat daude eta 10 minutura Tuiko hirigune historikoa.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Tuitik O Porriñora Etapa 1

Tuitik O Porriñora

km 18,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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