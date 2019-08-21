Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Pallanes kalea 11, San Bartolome
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Pallanes aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Pallanes kalea 11, San Bartolome
Tui
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Telmo González Domínguez
Oharrak: 4000 m2 baino gehiagoko lorategia du. 3 minutura oinez supermerkatu bat eta taberna bat daude eta 10 minutura Tuiko hirigune historikoa.
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