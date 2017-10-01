Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Palacio de Merás
C/ Pío Cuervo, 3
Tineo
Propiedade do albergue: Privado. Palacio de Merás S.L
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado. Palacio de Merás S.L
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de Palacio de Merás S.L
Observacións: Servizo de bar-cafetaría (almorzos, menús e ceas). Os peregrinos dispoñen gratis de 17 a 19 horas de sauna, baño turco e ducha de contrastes. Non admiten mascotas.
Camiño Primitivo
Etapa de Salas a Tineo
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo