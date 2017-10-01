Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo
C/ Pío Cuervo, 3
Albergue Palacio de Merás
Disponible sin conexión
6243
C/ Pío Cuervo, 3
Tineo
Propiedad del albergue: Privado. Palacio de Merás S.L
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado. Palacio de Merás S.L
Persona encargada de atender el albergue: Personal de Palacio de Merás S.L
Observaciones: Servicio de bar-cafetería (desayunos, menús y cenas). Los peregrinos disponen gratis de 17 a 19 horas de sauna, baño turco y ducha de contrastes. No admiten mascotas.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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