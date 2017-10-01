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Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo

Albergue Palacio de Merás

Disponible sin conexión
62
43
Albergue palacio de meras

C/ Pío Cuervo, 3
Tineo

985 900 111

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado. Palacio de Merás S.L

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado. Palacio de Merás S.L

Persona encargada de atender el albergue: Personal de Palacio de Merás S.L

Observaciones: Servicio de bar-cafetería (desayunos, menús y cenas). Los peregrinos disponen gratis de 17 a 19 horas de sauna, baño turco y ducha de contrastes. No admiten mascotas.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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