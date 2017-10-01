Bide Primitiboa Aretoak Tineora
Pio Cuervo kalea, 3
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Meras jauregiko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
210
Pio Cuervo kalea, 3
Tineo
Aterpetxearen jabegoa: pribatua. Palacio de Merás S.L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: pribatua. Palacio de Merás S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Palacio de Merás S.L.ko langileak
Oharrak: Ostatu-kafetegi zerbitzua (gosariak, menuak eta afariak). Erromesek doan dituzte 17:00etatik 19:00etara sauna, bainu turkiarra eta kontraste-dutxa. Ez dute maskotarik onartzen.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak