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Bide Primitiboa Aretoak Tineora

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Meras jauregiko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue palacio de meras

Pio Cuervo kalea, 3
Tineo

985 900 111

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: pribatua. Palacio de Merás S.L.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: pribatua. Palacio de Merás S.L.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Palacio de Merás S.L.ko langileak

Oharrak: Ostatu-kafetegi zerbitzua (gosariak, menuak eta afariak). Erromesek doan dituzte 17:00etatik 19:00etara sauna, bainu turkiarra eta kontraste-dutxa. Ez dute maskotarik onartzen.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Aretoak Tineora Etapa 3

Aretoak Tineora

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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