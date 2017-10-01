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Alberg Palacio de Merás
C/ Piulo Corb, 3
Tineo
Propietat de l'alberg: Privat. Palacio de Merás S.L
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat. Palacio de Merás S.L
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de Palacio de Merás S.L
Observacions: Servei de bar-cafeteria (desdejunis, menús i sopars). Els pelegrins disposen gratis de 17 a 19 hores de sauna, bany turc i dutxa de contrastos. No admeten mascotes.
Camí Primitiu
Etapa de Salas a Tineo
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