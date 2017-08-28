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Camiño Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

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Albergue Ou Piñeiral

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Albergue o pineiral

Estrada da Fonsagrada a Lugo LU-530 (Km 3,9)
Concello da Fonsagrada

606 165 752

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Iván

Observacións: O complexo conta con servizo de albergue, pensión, cafetaría e restaurante. Está situado máis aló da Fonsagrada e Padrón, ao pé da estrada LU-530 no p.k 3,9.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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