Camiño Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
Estrada da Fonsagrada a Lugo LU-530 (Km 3,9)
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Albergue Ou Piñeiral
Dispoñible sen conexión
520
Estrada da Fonsagrada a Lugo LU-530 (Km 3,9)
Concello da Fonsagrada
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Iván
Observacións: O complexo conta con servizo de albergue, pensión, cafetaría e restaurante. Está situado máis aló da Fonsagrada e Padrón, ao pé da estrada LU-530 no p.k 3,9.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 7
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
km 28,1
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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