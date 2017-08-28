Camino Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
Carretera de A Fonsagrada a Lugo LU-530 (Km 3,9)
Albergue O Piñeiral
Disponible sin conexión
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Carretera de A Fonsagrada a Lugo LU-530 (Km 3,9)
Concello de A Fonsagrada
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Iván
Observaciones: El complejo cuenta con servicio de albergue, pensión, cafetería y restaurante. Está situado más allá de A Fonsagrada y Padrón, al pie de la carretera LU-530 en el p.k 3,9.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 7
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
km 28,1
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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