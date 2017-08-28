Camí Primitiu Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
Carretera de Fonsagrada a Lugo DL.-530 (Km 3,9)
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Alberg O Piñeiral
Disponible sense connexió
520
Carretera de Fonsagrada a Lugo DL.-530 (Km 3,9)
Concello de Fonsagrada
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iván
Observacions: El complex compta amb servei d'alberg, pensió, cafeteria i restaurant. Està situat més enllà de Fonsagrada i Padró, al peu de la carretera DL.-530 en el p.k 3,9.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 7
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
km 28,1
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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