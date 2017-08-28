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Bide Primitiboa Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa

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O Piñy aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
52
0
Albergue o pineiral

A Fonsagradatik Lugo LU-530era doan errepidea (3,9 km)
A Fonsagradaren zeloa

606 165 752

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ivan

Oharrak: Guneak aterpetxe, ostatu, kafetegi eta jatetxe zerbitzua dauka. A Fonsagradatik harantzago dago, LU-530 errepidearen ondoan, 3,9 k.p.an.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa Etapa 7

Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa

km 28,1
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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