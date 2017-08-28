Bide Primitiboa Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa
A Fonsagradatik Lugo LU-530era doan errepidea (3,9 km)
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
O Piñy aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
520
A Fonsagradatik Lugo LU-530era doan errepidea (3,9 km)
A Fonsagradaren zeloa
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ivan
Oharrak: Guneak aterpetxe, ostatu, kafetegi eta jatetxe zerbitzua dauka. A Fonsagradatik harantzago dago, LU-530 errepidearen ondoan, 3,9 k.p.an.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 7
Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa
km 28,1
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak