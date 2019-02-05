Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro
Ponche Ulla, s/n
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Albergue Ou Cruceiro dá Ulla
Dispoñible sen conexión
470
Ponche Ulla, s/n
Ponche Ulla (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Marisa e Natalia
Observacións: Sérvese menú do día e carta de bocadillos e pratos combinados no restaurante de Ou Cruceiro dá Ulla.
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa da Laxe a Outeiro
km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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