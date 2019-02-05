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Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa

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O Cruceiro da Ulla aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
47
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Albergue da cruceiro da ulla

Ponte Ulla, z/g
Ponte Ulla (Coruña)

649 952 594, 981 51 20 99

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa eta Natalia

Oharrak: Eguneko menua eta ogitartekoen eta plater konbinatuen karta O Cruceiro da Ulla jatetxean.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
A Laxe a Outeiroko etapa Etapa 12

A Laxe a Outeiroko etapa

km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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