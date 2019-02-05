Camí Sanabrés Etapa de Laxe a Outeiro
Posa't Ulla, s/n
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Alberg O Cruceiro dóna Ulla
Disponible sense connexió
470
Posa't Ulla, s/n
Posa't Ulla (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisa i Natalia
Observacions: Se serveix menú del dia i carta d'entrepans i plats combinats en el restaurant d'O Cruceiro dóna Ulla.
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa de Laxe a Outeiro
km 33,3
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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