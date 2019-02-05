Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro
Ponte Ulla, s/n
Albergue O Cruceiro da Ulla
Disponible sin conexión
529
Ponte Ulla, s/n
Ponte Ulla (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Marisa y Natalia
Observaciones: Se sirve menú del día y carta de bocadillos y platos combinados en el restaurante de O Cruceiro da Ulla.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa de A Laxe a Outeiro
km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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