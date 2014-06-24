Camiño Primitivo Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta
Castrelo. San Román dá Retorta
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Albergue Ou Cándido
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1700
Castrelo. San Román dá Retorta
San Román dá Retorta
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Rodríguez
Observacións: No albergue dan almorzos, menús e ceas.E-mails de contacto:[email protected]@hotmail.com
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 10
Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta
km 19,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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