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Camiño Primitivo Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta

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Albergue Ou Cándido

Dispoñible sen conexión
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Albergue o candido

Castrelo. San Román dá Retorta
San Román dá Retorta

693 063 146, 982 21 40 81

[email protected], [email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Rodríguez

Observacións: No albergue dan almorzos, menús e ceas.E-mails de contacto:[email protected]@hotmail.com

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta Etapa 10

Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta

km 19,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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