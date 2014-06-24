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Camí Primitiu Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta

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Alberg O Cándido

Disponible sense connexió
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Albergue o candido

Castrelo. Sant Román dona Retorta
Sant Román dona Retorta

693 063 146, 982 21 40 81

[email protected], [email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel Rodríguez

Observacions: En l'alberg donen desdejunis, menús i sopars.E-mails de contacte:[email protected]@hotmail.com

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta Etapa 10

Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta

km 19,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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