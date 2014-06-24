Camí Primitiu Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta
Castrelo. Sant Román dona Retorta
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Alberg O Cándido
Disponible sense connexió
1720
Castrelo. Sant Román dona Retorta
Sant Román dona Retorta
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel Rodríguez
Observacions: En l'alberg donen desdejunis, menús i sopars.E-mails de contacte:[email protected]@hotmail.com
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 10
Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta
km 19,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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