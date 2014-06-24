Camino Primitivo Etapa de Lugo a San Romao da Retorta
Castrelo. San Román da Retorta
Albergue O Cándido
Disponible sin conexión
24969
Castrelo. San Román da Retorta
San Román da Retorta
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Isabel Rodríguez
Observaciones: En el albergue dan desayunos, menús y cenas. E-mails de contacto: [email protected] [email protected]
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 10
Etapa de Lugo a San Romao da Retorta
km 19,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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