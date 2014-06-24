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Camino Primitivo Etapa de Lugo a San Romao da Retorta

Albergue O Cándido

Disponible sin conexión
249
69
Albergue o candido

Castrelo. San Román da Retorta
San Román da Retorta

693 063 146, 982 21 40 81

[email protected] , [email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Isabel Rodríguez

Observaciones: En el albergue dan desayunos, menús y cenas. E-mails de contacto: [email protected] [email protected]

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Lugo a San Romao da Retorta Etapa 10

Etapa de Lugo a San Romao da Retorta

km 19,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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