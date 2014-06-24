Bide Primitiboa Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta
Zastreloa. San Roman da Retorta
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O Cándido aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1700
Zastreloa. San Roman da Retorta
San Roman da Retorta
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Rodriguez
Oharrak: Aterpetxean gosariak, menuak eta afariak ematen dituzte. Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] [email protected]
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 10
Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta
km 19,7
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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