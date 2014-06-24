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Bide Primitiboa Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta

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O Cándido aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
170
0
Albergue o candido

Zastreloa. San Roman da Retorta
San Roman da Retorta

693 063 146, 982 21 40 81

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Rodriguez

Oharrak: Aterpetxean gosariak, menuak eta afariak ematen dituzte. Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] [email protected]

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta Etapa 10

Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta

km 19,7
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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