Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta

L’itinerari

Km 0. Lugo (Tots els serveis)

Km 2,3. Sant Lázaro (Bars)

Km 7,5. Seoane

Km 9,9. San Vicenzo do Burgo (Bar)

Km 13,5. Bacurín

Km 17,7. Taboeiro (Fonda de menjar tradicional gallega a 250 mt en el desviament a Crecente)

Km 18,8. San Romao dona Retorta (Taverna)

Km 19,7. Castrelo (Albergs)

Deixem la rúa dones Noreas i girem a la dreta per a recórrer la rúa Sant Pere. Just abans d'arribar a la Plaça Major passem al costat de la, antiga conventual de Santa María. Travessem la Plaça Major (sota les porxades hi ha diverses cafeteries que obren primerenc), on s'erigeix l', preciosa construcció barroca de 1738. Al fons de la Plaça baixem l'escalinata del Poeta Luis Pimentel i accedim a la plaça de Santa María. Aquí s'alcen eli la. La seva construcció va començar en 1129 però molts afegits posteriors dels segles XIV, XVI i XVIII van dotar al temple primitiu romànic de la seva figura barroca i neoclàssica. Seguim de front pegats a la catedral, triant sortir del recinte emmurallat per la, amb la qual ja comptava l'obra romana. Cal ressaltar que des de la catedral les petxines de pelegrí també condueixen l'itinerari cap a la, que va ser l'original, ja que prop d'ella es trobava l'hospital de San Miguel.Traspassada la porta de Santiago descendim per la rúa Santiago i una mica més endavant baixem les escales de la calçada dona Posa't. Passem sota la ronda del Carmen i seguidament sota la N-VI per a aconseguir ràpidament eldel segle I sobre el. Pas de la via romana XIX de l'Itinerari d'Antonino, que uniaamb, va ser rehabilitat amb molt d'encert en 2013. A la vora del pont es troba l'. A la sortida del pont ens desviem a la dreta per la rúa Vella dona Posa't i la de Fermín Rivera, gaudint de les vistes del riu, els marges del qual estan plenes de gom a gom de saücs. Arribem així al costat de la font i lai on se situava l', també anomenats llatzerets o malaterías.Al costat de lagirem a mà esquerra i comencem al costat d'una urbanització l'ascens a l'. El descens continua per pista local fins, que salvem per un túnel. Travessem la urbanització Louzaneta per a creuar amb posterioritat la. En sortir de l'encreuament prenem de front laen direcció Burgo, Sant Román i Pal·las de Rei. Via que serà la nostra guia en aquestes dues etapes que segueixen.Per a evitar l'asfalt aprofitem la senda que avança en el voral dret. Deixem a la dreta, de la(una mica més de mig quilòmetre, també a mà dreta, es troba el) i continuem pels dominis de lafins a, que acull la seva, visible a escassos metres de la carretera.Prosseguim la jornada per terres del Mera, accedint a la parròquia d'O Burgo per, amb la seva pazo conegut com a. A escassa distància d'aquest es troba la. Mig quilòmetre després passem lai pugem a. El Bar As Searas () es troba a mà dreta, a 100 mt del Camí. També l', barroca del XVIII, que bé mereix una visita.La DL.-P-2901 segueix de fidel companya. Sense senda paral·lela, ja només queda asfalt. Entrem en la boga de lai deixem a mà dreta el. Pena que no estigui més prop del Camí. Es tracta d'un temple o lloc de banys d'època trigo romana amb pintures murals de l'època que va ser descobert en 1926 sota l'església parroquial de Volta. Probablement un lloc de culte a la deessa Cibeles.perquè 900 metres després del desviament a Santa Baia (és fàcil passar-s'ho en transitar pel voral esquerre) cal abandonar la carretera per la dreta. Beneïda ombra la d'aquestes, la primera des de Lugo. Salvem eli entrem en, emplaçat al peu d'un castre.Mig quilòmetre més endavant podem desviar-nos del Camí 100 metres a la dreta per a veure l'. Ja citada en 1160 es troba al costat del pazo del mateix nom. A l'abric de les ombrívoles corredoiras desemboquem un tros després en la carretera. L'itinerari transita ara al costat de la, llocs de la parròquia de Lugo de. En el 87,161 km a Santiago deixem la carretera per la dreta retornant a ella de seguida per a passari aconseguirPassem el desviament a Crecente i continuem sense pèrdua per la carretera fins a l'. Estem ja en el Concello de Guntín. Per a dirigir-se als albergs de San Romao, existeixen tant el de la Xunta com un privat, cal desviar-se a mà dreta. Envoltant l'església arribarem fins al nucli, amb bar i venda d'alguns comestibles.Passada lavam travessar una carretera i ens plantem en uns minuts al costat dels albergs, situats en el lloc de