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Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta
Melide és un punt de confluència amb el Camí Francès. Gaudeix-ho!
Informació sobre l’etapa 10: Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta
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L’itinerari
- Km 0. Lugo (Tots els serveis)
Deixem la rúa dones Noreas i girem a la dreta per a recórrer la rúa Sant Pere. Just abans d'arribar a la Plaça Major passem al costat de la parroquial de Santiago, antiga conventual de Santa María. Travessem la Plaça Major (sota les porxades hi ha diverses cafeteries que obren primerenc), on s'erigeix l'Ajuntament, preciosa construcció barroca de 1738. Al fons de la Plaça baixem l'escalinata del Poeta Luis Pimentel i accedim a la plaça de Santa María. Aquí s'alcen el Palau Episcopal i la Catedral de Santa María. La seva construcció va començar en 1129 però molts afegits posteriors dels segles XIV, XVI i XVIII van dotar al temple primitiu romànic de la seva figura barroca i neoclàssica. Seguim de front pegats a la catedral, triant sortir del recinte emmurallat per la porta de Santiago o porta del Póstigo, amb la qual ja comptava l'obra romana. Cal ressaltar que des de la catedral les petxines de pelegrí també condueixen l'itinerari cap a la porta Miñá, que va ser l'original, ja que prop d'ella es trobava l'hospital de San Miguel (Km 0,6).Traspassada la porta de Santiago descendim per la rúa Santiago i una mica més endavant baixem les escales de la calçada dona Posa't. Passem sota la ronda del Carmen i seguidament sota la N-VI per a aconseguir ràpidament el pont romà del segle I sobre el Miño. Pas de la via romana XIX de l'Itinerari d'Antonino, que unia Lucus Augusti amb Bracara Augusta, va ser rehabilitat amb molt d'encert en 2013. A la vora del pont es troba l'hostel Roots & Boots (Km 1,5). A la sortida del pont ens desviem a la dreta per la rúa Vella dona Posa't i la de Fermín Rivera, gaudint de les vistes del riu, els marges del qual estan plenes de gom a gom de saücs. Arribem així al costat de la font i la capella de Sant Lázaro i on se situava l'hospital de leprosos, també anomenats llatzerets o malaterías.
- Km 2,3. Sant Lázaro (Bars)
Al costat de la fita dels 100,96 quilòmetres girem a mà esquerra i comencem al costat d'una urbanització l'ascens a l'alt de Louzaneta. El descens continua per pista local fins a la N-540, que salvem per un túnel (Km 3,9). Travessem la urbanització Louzaneta per a creuar amb posterioritat la DL.-232. En sortir de l'encreuament prenem de front la DL.-P-2901 en direcció Burgo, Sant Román i Pal·las de Rei. Via que serà la nostra guia en aquestes dues etapes que segueixen (Km 5).Per a evitar l'asfalt aprofitem la senda que avança en el voral dret. Deixem a la dreta Sant Matías, de la parròquia d'O Veral (una mica més de mig quilòmetre, també a mà dreta, es troba el Castre de rebrodeu-vos) i continuem pels dominis de la parròquia de San Xoán do Alt fins a Seoane, que acull la seva església parroquial, visible a escassos metres de la carretera.
- Km 7,5. Seoane
Prosseguim la jornada per terres del Mera, accedint a la parròquia d'O Burgo per Carrigueiros, amb la seva pazo conegut com a Casa Gran de Carrigueiros (Km 9). A escassa distància d'aquest es troba la capella de Sant Bartolomé do Burgo. Mig quilòmetre després passem la fonte de Ribicás i pugem a San Vicenzo do Burgo. El Bar As Searas (tenen algun tríptic sobre les visites a Santa Baia de Volta) es troba a mà dreta, a 100 mt del Camí. També l'església, barroca del XVIII, que bé mereix una visita.
- Km 9,9. San Vicenzo do Burgo (Bar)
La DL.-P-2901 segueix de fidel companya. Sense senda paral·lela, ja només queda asfalt. Entrem en la boga de la parròquia de Poutomillos i deixem a mà dreta el desviament a Santa Baia (Sta. Eulalia) de Volta (Km 11,8). Pena que no estigui més prop del Camí. Es tracta d'un temple o lloc de banys d'època trigo romana amb pintures murals de l'època que va ser descobert en 1926 sota l'església parroquial de Volta. Probablement un lloc de culte a la deessa Cibeles.Ull! perquè 900 metres després del desviament a Santa Baia (és fàcil passar-s'ho en transitar pel voral esquerre) cal abandonar la carretera per la dreta. Beneïda ombra la d'aquestes congostras, la primera des de Lugo. Salvem el regat de Mendo i entrem en Bacurín, emplaçat al peu d'un castre.
- Km 13,5. Bacurín
Mig quilòmetre més endavant podem desviar-nos del Camí 100 metres a la dreta per a veure l'església romànica de San Miguel. Ja citada en 1160 es troba al costat del pazo del mateix nom. A l'abric de les ombrívoles corredoiras desemboquem un tros després en la carretera. L'itinerari transita ara al costat de la casa d'O Pas i Hospital, llocs de la parròquia de Lugo de Sant Pere de Mera. En el 87,161 km a Santiago deixem la carretera per la dreta retornant a ella de seguida per a passar Sant Pere d'Abaixo i aconseguir Taboeiro.
- Km 17,7. Taboeiro (Fonda de menjar tradicional gallega a 250 mt en el desviament a Crecente)
Passem el desviament a Crecente i continuem sense pèrdua per la carretera fins a l'església de San Romao dona Retorta. Estem ja en el Concello de Guntín. Per a dirigir-se als albergs de San Romao, existeixen tant el de la Xunta com un privat, cal desviar-se a mà dreta. Envoltant l'església arribarem fins al nucli, amb bar i venda d'alguns comestibles.
- Km 18,8. San Romao dona Retorta (Taverna)
Passada la rèplica del miliario vam travessar una carretera i ens plantem en uns minuts al costat dels albergs, situats en el lloc de Castrelo.
- Km 19,7. Castrelo (Albergs)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Albergs
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