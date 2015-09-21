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Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés

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Albergue Os Arancones

Dispoñible sen conexión
38
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Albergue los arancones

Rúa da Igrexa, s/n
Tosantos (Burgos)

947 58 14 85, 693 299 063

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Jessica

Observacións: Serven almorzos, comidas e ceas no bar.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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