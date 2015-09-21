Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés
Rúa da Igrexa, s/n
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Albergue Os Arancones
Dispoñible sen conexión
380
Rúa da Igrexa, s/n
Tosantos (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jessica
Observacións: Serven almorzos, comidas e ceas no bar.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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