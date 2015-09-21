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Camí Francès Etapa de Belorado a Agés

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Alberg Els Arancones

Disponible sense connexió
39
0
Albergue los arancones

Carrer de l'Església, s/n
Tosantos (Burgos)

947 58 14 85, 693 299 063

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jessica

Observacions: Serveixen desdejunis, menjars i sopars en el bar.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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