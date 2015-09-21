Camí Francès Etapa de Belorado a Agés
Carrer de l'Església, s/n
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Alberg Els Arancones
Disponible sense connexió
390
Carrer de l'Església, s/n
Tosantos (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jessica
Observacions: Serveixen desdejunis, menjars i sopars en el bar.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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