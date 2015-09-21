Camino Francés Etapa de Belorado a Agés
Calle de la Iglesia, s/n
Albergue Los Arancones
Disponible sin conexión
5429
Calle de la Iglesia, s/n
Tosantos (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jessica
Observaciones: Sirven desayunos, comidas y cenas en el bar.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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