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Camino Francés Etapa de Belorado a Agés

Albergue Los Arancones

Disponible sin conexión
54
29
Albergue los arancones

Calle de la Iglesia, s/n
Tosantos (Burgos)

947 58 14 85, 693 299 063

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jessica

Observaciones: Sirven desayunos, comidas y cenas en el bar.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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