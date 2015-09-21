Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
Elizaren kalea, z/g
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Los Arancones aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
380
Elizaren kalea, z/g
Tossantos (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jessica
Oharrak: Gosariak, bazkariak eta afariak ematen dituzte tabernan.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak