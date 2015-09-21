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Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa

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Los Arancones aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
38
0
Albergue los arancones

Elizaren kalea, z/g
Tossantos (Burgos)

947581485, 693 299 063

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jessica

Oharrak: Gosariak, bazkariak eta afariak ematen dituzte tabernan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Belorado - Agés etapa Etapa 11

Belorado - Agés etapa

km 27,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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