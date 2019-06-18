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Belorado - Agés etapa
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Etapari buruzko informazioa 11: Belorado - Agés etapa
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Etapako interesguneak 11: Belorado - Agés etapa
Ibilbidea
- 0 km. Belorado (zerbitzu guztiak)
Belorlotik irteteko, Hipólito López Bernal kalea eta Camino de Santiago hiribidea zeharkatu behar dira, eta, ondoren, N-120 errepidea eta Tirón ibaia gurutzatu, oinezkoentzako egurrezko zubi batetik (1,1 km). Honen paraleloan El Canto izeneko harrizko zubia dago. N-120 errepidetik Retorto ibaiaren ibilgutik (Tirón ibaiaren adarra) banandutako pista batetik, eroso joan gaitezke Tosantosera. Iritsi baino lehentxeago atsedenleku bat dago, mahai eta barbakoa batzuk dituena.
- 4,7 km. Tosantos (aterpetxea. Taberna)
Herria zeharkatzean, N-120 errepidearen beste aldean, Peñako Ama Birjinaren ermita ikus daiteke, malkar harritsu batean kokatua. Tosantosetik, tarte labur batek herri hauetara eramango gaitu: Villambistia
- 6,6 km. Villambistia (aterpetxea. Taberna)
XVII. mendeko San Esteban parrokiara joan gara. Kondaira batek lau tutuko iturritik datorren urari ahalmenak ematen dizkio. Bere esanetan, bizitasuna berreskuratzeko eta nekea desagerrarazteko ez dago burua bertan mugitzea baino gauza hoberik. Villambistia igaro ondoren, Espinosa del Camino aldera joko dugu, N-120 errepidea zeharkatuz.
- 8,2 km. Espinosa del Camino (aterpetxea. Taberna)
Irteeran, pistaren profila zertxobait aldatu da, eta San Felixeko monasterio mozarabiarrera iritsi da. Han, tradizioak Diego Rodríguez Porcelos kondearen, Burgosko sortzailearen, gorpuzkiak kokatzen ditu (10. km). Aurriak igarota, ibilbidea ezkerrerantz biratzen da, Espainiako bazterbidearen bila, eta Villafranca Montes de Oca herrira eramaten gaitu.
- 11,7 km. Villafranca Montes de Oca (Albergues. hotela. taberna. Denda)
Herri horretatik Ortegako San Joan arte 12 kilometro edo ia hiru orduko ibilaldia egiten dute. Beraz, Antzako mendietako zeharbidean bazkaldu edo janaria pilatzea komeni da. Garai batean, leku arriskutsua izan zen, eta sastraka bakoitzaren ondoren arriskua zegoen. Gaur egun, ordea, oso tarte bakartia izan arren, natura eta bakea eskaintzen dute. N-120 bidea utzi, Santiago elizaren ondotik igo - apostoluaren tailu barrokoa du - eta Erreginaren edo San Antonio Abaden ospitalearen ondotik pasa. Hasiera enpatia da eta lasai hartzea komeni da. Kalbarioak Eskariaren eta Donemiliagako mendilerroen gaineko behatoki batera eta Mojapango iturrira iritsi arte jarraitzen du; han, igoera leuntzen hasten da (13. km). Haritz, ipurdi eta txilardiz inguratuta, pista aurrera doa, lehenik errepikagailu bateraino eta gero Gerra Zibilean eroritakoen monumentu baterantz (15,2. km). Ondoren, pista txirrista gisa jaisten da ibai baten ibilgura, eta gogor bati ekiten dio, laburra bada ere, aldapa behera. Hartxintxar askeko pista, hemendik aurrera, pinudi landatuez inguratutako baso-pista zabal bat izango da. Pista horretatik, gainerako zazpi kilometro eta erdiak konpontzen ditugu, Ortegako San Juan monasterioraino.
- 23,7 km. Ortegako San Juan (aterpetxea. Landa turismoko zentroa. Taberna)
Eraikinak Interes Kulturaleko Ondasuna dira 1931tik, eta Colina auzokoak dira. Burgosko Juan de Ortega santua (1080-1163) Santo Domingo de la Calzadaren ikaslea izan zen, eta harekin lankidetzan aritu zen Lurralde Santura joan aurretik zubiak eta galtzadak eraikitzen. Itzultzean, Bariko San Nikolas izenarekin eliza bat dagoen leku berean eraiki zuen. José María Lacarrak Santiagorako erromesaldien bigarren liburukian dioenez: "bere testamentuan, 1152an idatzia eta Ortegan erlikia eder gisa gordetzen dena, San Nikolas elizaren eraikuntza gogorarazten du, han lapurrak bizi zirela eta San Agustinen kalonjeen komunitate erregularra sortu zuela". Elizaren barruan kapitel erromaniko bat dago, eta ojiba-leihotik sartzen den argia ekinozio-egunetan bakarrik jasotzen du: martxoaren 20an eta irailaren 22an. Ortegako San Juan auzoan taberna eta parrokia-aterpetxea daude, eta sibaritarrentzat landa-turismoko zentro bat, erosotasun guztiekin. Multzo monastikoa utzi, eta egurrezko gurutze bat duen errepide autonomiko batera iritsiko gara. Aldaera historiko bat dago, baina ia ez da ibiltzen, eta ezkerretara jarraitzen du Antzako Santovenia, Zalduendo eta Ibeas de Juarrosetik. Aurrera jarraitu eta pinudi gorri batetik doan bidea hartuko dugu, Ageserako bidean.
- 27,4 km. Ages (aterpetxeak. Denda. Taberna)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak