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Agesetik Burgosera
23 kilometro, erromes errazak, eta nahitaez Atapuercan gelditu.
Etapari buruzko informazioa 12: Agesetik Burgosera
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Etapako interesguneak 12: Agesetik Burgosera
Ibilbidea
- 0 km. Ages (aterpetxeak. Denda. Taberna)
Agési agur esango diogu arkitektura tradizionalari azken begiratu bat emanez, eta Atapuercara doan errepidearen bazterbidetik hasiko dugu jardunaldia. Errepide hori denboraren ozeanoko uharte bat da, eta gertuko aztarnategi arkeologikoetan lan egiten duten ikertzaileek definitzen dute.
- 2,6 km. Atapuerca (Aterpetxeak. Tabernak. Denboraldiko denda)
Errepideak bitan banatzen du herria eta kale nagusia da. Herritik atera baino lehen, asfaltoa utzi eta ezkerretara pista harritsu batetik desbideratuko gara. Errepide hori mendi baxuen artean doa, eta, nekazaritza-ustiategi bat atzean utzi ondoren, zailtasunik gabe igotzen da - ez txirrindularientzat - zurezko gurutze handi bateraino (4,8 km). Zutoinaren oinarrian gezi horia jarriz gero, alanbre galaraziaren parean jarrai dezakegu. Erpin geodesiko batek - 1077 metroko altueran - Pico ibaiaren haranera jaisteko hasiera markatzen du. Sakonera hurbilenean harrobi bat dago, eta atzean Burgos hiria. Jaitsieran, ezkerretara, Villalvalera doan bidegurutzea hartuko dugu.
- 7. km. Villalval
Eliza erorita zegoela, eskualdeko errepide batetik atera ginen herritik. Errepide horrek Cardeñuela Riopiora garamatza laster, eta, 2014ko udaberrian, hiru erromesentzako aterpetxe zituen.
- 8,6 km. Cardeñuela Ríopikoa (aterpetxeak. Tabernak)
Bi kilometro aurrerago Orbanejara iritsiko gara. 2013an, erromesak hartzeko zentro bat estreinatu zuen herriak.
- 10,6 km. Errioxako belardia (aterpetxea. Taberna)
Errepidetik jarraitu, eta ap-1etik pasa. Laster, berrehun metrora eta familia bakarreko etxe batzuen ondoan bezala, bi seinale aurkituko ditugu. Frontetik Villafriara doana eta ezkerretara doana (Río aukerarekin markatua) Castañaresera doa (11,6. km). Aukeratu zein jarraitu. Villafriakoa astunagoa da; izan ere, herri horretara iristean, kilometro asko geratzen dira N-1 errepidearen oinean, eta industria- eta hiri-paisaia zeharkatzen dute. Castañaresekoa aukera hobea da. Bertatik, ezkerretara egingo dugu bira lur-pistatik, eta hondakindegien hondarren artean ibiliko gara, aireportuko hesiarekin topo egin arte. Hesi horrek segurtasun-perimetroa ezartzen du (13,2 km). Hesiari itsatsita, Castañares beraraino jarraitu, N-120 errepidearen ondoan.
- 15,3 km. Castañares (taberna. Denda. Turismo informazioa Peregrina-T taberna-jatetxean)
Castañaresetik, logikak eta seinaleek Burgoseraino jarraitu behar dute, N-120 errepidean barna, lehenago Villayuda herritik igarotzen baita. Hala ere, askoz aukera erakargarriagoa dago, hiriburuan sartzea eragozten duena. Arlanzon ibaiaren ibai-pasealekua hartu behar da, eta Burgosko erdiguneraino eraman. Ez da historikoa, eta Bideko puristek ez diote laguntzen, baina gero eta jarraitzaile gehiago ditu. Burgosko ibaiaren gaineko oinezkoentzako zubi batean hasten da. Zalantzak argituz gero, Castañareseko bizilagunen bati galdetzea da onena. Hiru kilometro baino gehiagoz ibaiaren ertzera oinez joanda, Fuente del Prior hondartzaren ondora iritsiko gara (18,7 km). Pasealeku berean, berrogei minutu gehiago beharko ditugu San Pablo zubiraino edo Cid zubiraino iristeko. Erdi Aroko eskultura harrigarriak ikusiko ditugu (22. km). Zubia zeharkatuz, El Cid plazara iritsiko gara; han dago Errekonkistaren irudi nabarmen horren zaldi-eskultura. Estatua igaro ondoren, Espoloiko pasealekua hartu eta katedraleko plazara iritsiko gara. Gotikoaren gailurreko monumentu horren atzean, Fernán González kaleko 28an, udal aterpetxea dago.
- 23. km. Burgos (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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